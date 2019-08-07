Başkan Şener Söğüt'ten TÜPRAŞ açıklaması

Başkan Şener Söğüt, açıklamasında, “Son günlerde gerek yazılı gerek görsel basında "Tüpraş Genel Müdürlüğü"nün İstanbul'a taşınacağı ile ilgili haber ve yorumların yer alması dolayısıyla; bundan doğrudan etkilenecek olan Körfez halkı adına açıklama yapma gereği doğmuştur. Bilindiği gibi 1961 yılında üretime başlayan İzmit (Yarımca) Rafinerisi; Türkiye'nin açık ara en güçlü sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın, 11.3 milyon ton/yıl kapasiteyle çalışan en büyük rafinerisidir.



“TÜMÜYLE YOK OLACAKTIR”

Bu sanayi kuruluşunun ülkemize, ilimize ve ilçemize sağladığı yatırım, üretim, istihdam ve itibarın görmezden gelinmesi söz konusu olamaz. Ancak, Bu büyüklükteki bir sanayi kuruluşunun Genel Müdürlüğünün Körfez'de olması dolayısıyla; kentimizin ve kentlimizin her türlü yaşamsal, kentsel ve ekolojik soruna rağmen şimdiye kadar sağlamış olduğu nisbi faydalar; Genel Müdürlüğün taşınması durumunda tümüyle yok olacaktır.

“GÖZDEN GEÇİRİLMESİ KANISINDAYIZ”

Bugün Körfez ilçemizde yaşanan büyük nüfus hareketlerinden, kentleşme hızına, temel altyapı yatırım zorunluluğundan, ticaret, eğitim ve sağlık konularındaki taleplere kadar, birbirinden farklı birçok konudaki gereksinimler; Tüpraş'ın ilçemizde bulunuyor olmasının getirdiği umut ve şartlar nedeniyle ortaya çıkmıştır. Böylesi bir toplumsal olgunun görmezden gelinerek siyasi şartların getirdiği bir karar olarak yorumlanabilecek bu durumun gözden geçirilmesi gerektiği kanısındayız.

“GÖZARDI EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Devlet sistematiği içinde yerel idarelerle kurulan hukuki ve mali ilişkilerden, kentin ticari, sosyal ve kültürel hayatına; ulaşım ve lojistik hizmetlerinden, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ticarete katılmasına ve teknik insan gücü potansiyelinin yetiştirilmesine kadar birçok konuda görev ve sorumluluğu olan bu ölçekteki kurumların, karar alma süreçlerini; hayatını doğrudan etkiledikleri kesimleri gözardı ederek oluşturmaları kabul edilemez.

“ÖZDEŞLEŞMİŞ BİR KENTTİR”

Körfez ilçesi Tüpraş ile özdeşleşmiş bir kenttir. Denizini, suyunu, toprağını, havasını ve kirazını bunun için feda etmiş bir kenttir. Emeğiyle üretime ortak olmuş, alın teri dökmüştür. Şimdi ise bu cefaya karşı vefa beklemektedir. Bu vesileyle, Tüpraş'ın Genel Müdürlüğü'nün Körfez'den taşınmaması gerektiğini düşünüyor, böyle bir kararı kabul edilemez bulacağımızı ifade etmek istiyoruz.