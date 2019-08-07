Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:37 TSİ- Gündem G: Bugün 12:40 TSİ

Körfez'de aciliyet gerektiren üst geçit için ilk kazma vuruldu

Körfez Atalar Mahallesi Jandarma önünde yapılacak olan yaya üst geçidi için çalışmalar başladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, göreve gelir gelmez Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ile görüşmelere başlamış ve Körfez’de aciliyet arz eden iki noktaya, Jandarma önü limanlar bölgesi ile Belde Garajı önüne üst geçit yapılması için girişimlerde bulunmuştu. İhale süreci tamamlanan iki üst geçitten ilki, Atalar Mahallesi Jandarma önünde yapılması için ihaleyi alan firma çalışmalara başladı. Haziran ayında yaşanan üzücü kazada 6 yaşındaki Ömer Nar’ın da hayatını kaybettiği bölgede yapımına başlanan üst geçit için Başkan Şener Söğüt aile ile görüşmüş ve çalışmaların hızlandırılarak bölgeye yaya üst geçidin hızla kazandırılacağını belirtmişti. Çelik konstrüksiyon olarak yapılacak olan köprünün temeli için kazı yapıldı, beton atma çalışmaları da dün itibariyle başladı.

Bugün 12:37 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
İsteyene 1 TL’den satılacak mask
İsteyene 1 TL’den satılacak
İzmit Belediyesi: İnanmayın yakalanması için yardımcı olun mask
İzmit Belediyesi: İnanmayın yakalanması için yardımcı olun
Kalbi 6 kez durdu, 1 hafta sonra öldü mask
Kalbi 6 kez durdu, 1 hafta sonra öldü
Kalkınma Planında Kandıra yolu müjdesi mask
Kalkınma Planında Kandıra yolu müjdesi
Kürekçi klima kullanımı konusunda uyardı mask
Kürekçi klima kullanımı konusunda uyardı
Bora Uluç son yolculuğuna uğurlandı mask
Bora Uluç son yolculuğuna uğurlandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar mask
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar
Denize giren 1 kişi boğuldu mask
Denize giren 1 kişi boğuldu
41 plakalı araç kaza yaptı! Genç hemşire öldü... mask
41 plakalı araç kaza yaptı! Genç hemşire öldü...
Maaşları ödenmeyen 2 personel mecliste gündeme geldi mask
Maaşları ödenmeyen 2 personel mecliste gündeme geldi

GALERİ

Büyükakın'dan TÜPRAŞ açıklaması "Hiçbir yere gidemezler" mask
Büyükakın'dan TÜPRAŞ açıklaması "Hiçbir yere gidemezler"
İzmit meclisinde MHP'li isim ittifaka UYMADI! mask
İzmit meclisinde MHP'li isim ittifaka UYMADI!
6 katlı binada yangın paniği mask
6 katlı binada yangın paniği
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı mask
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu mask
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu mask
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL