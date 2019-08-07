Sıcak havalarda kalp hastaları için 7 uyarı

Bilinen kalp hastalığı olan kişilerde şikayetler sıcak hava ile birlikte artış gösterebiliyor ve hastalar gerekli önlemleri almadığında ciddi sorunlar yaşayabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Nuri Cömert, sıcak havalarda kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.

Göğüs ağrısı ve nefes darlığı gelişebilir

Yaz sıcakları her insan için problem yaratabilir. Özellikle 50 yaş üzeri, aşırı kilolu ve kalp rahatsızlığı bulunan kişiler için tehlikeli olan sıcak havalarda, vücut normal sıcaklığını korumak için çalışır. Terlemek, derinin sıcaklığının vücuda eşit olarak dağıtılma çabasıdır. Bu çaba kalp hızını artırır ve kan basıncının düşmesine neden olarak kardiyovasküler sisteme ek bir yük bindirir. Bu yük bilinen kalp hastalığı olan kişilerde belirtilerin kötüleşmesine neden olabilir. Örnek olarak kalp damar hastalığı olan bir insanda göğüs ağrısı başlayabilir ya da kalp yetersizliği olan birinde nefes darlığı gelişebilir veya artabilir.

Su kaybına dikkat

Sıcak havaların yol açtığı terlemeyle kalp atım hızı artar ve kan basıncı düşer. Aşırı sıcaklarda vücut ısısının yükselmesi sıvı kaybını da beraberinde getirir. Kalp hastalıklarını davet eden bu belirti ve şikayetlere dikkat edilerek uygun önlemler alınırsa kalp rahatsızlığı bulunan kişiler yaz mevsiminin ve tatilin keyfini çıkarabilir.

Kalp hastalarının sıcak havalarda dikkat etmesi gerekenler şunlardır;