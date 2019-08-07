Derince Akademi Lise’de keşfedilen ve yaklaşık 2 senedir Kubilay Parlak’ın antrenörlüğünü yaptığı Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Sporcusu Berkay Özkum, Bursa’da yapılan Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda, henüz genç Kategoride olmasına rağmen, seçmelerde 100 Metre Koşu branşında 10.71 sn’lik derecesiyle Kocaeli tarihindeki gelmiş geçmiş en iyi dereceyi yaparak serisinde 3. oldu. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ( TOHM ) Projesi ve Milli Takım Kamp barajını geçerek katılım hakkı elde eden Berkay, Kağıtspor Kulüp Başkanı Dr.Ali Yeşildal başta olmak üzere destek veren tüm yöneticilere teşekkür etti.
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Kocaeli spor tarihinde bir ilk...
Derince Akademi Lise’de keşfedilen ve yaklaşık 2 senedir Kubilay Parlak’ın antrenörlüğünü yaptığı Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Sporcusu Berkay Özkum, Bursa’da yapılan Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda, henüz genç Kategoride olmasına rağmen, seçmelerde 100 Metre Koşu branşında 10.71 sn’lik derecesiyle Kocaeli tarihindeki gelmiş geçmiş en iyi dereceyi yaparak serisinde 3. oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz