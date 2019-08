Kartepe’de Şampiyon As Kuyumculuk

İstasyon Mahallesi Futbol Turnuvası’nda şampiyon olan AS Kuyumculuk takımına kupasını Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman verdi. Belediye Başkanı Kocaman “AS Kuyumculuk takımı özelinde tüm takımlarımızı, forma giyen tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Komşuluk ilişkilerinin ve sporun özendirilmesi amacıyla İstasyon Mahallesi sakinleri bir araya gelerek 17 takımın katıldığı futbol turnuvası düzenlediler. Kartepe Belediyesi tarafından destelenen futbol turnuvasına katılan takımlar kıyasıya mücadele etti. Turnuva sonunda AS Kuyumculuk birinci oldu.

KUPAYI KOCAMAN VERDİ

As Kuyumculuk-Livanespor’un final karşılaşması heyecana sahne oldu. Karşılaşma sonunda gülen taraf As Kuyumculuk oldu. Karşılaşmayı izleyen Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Seyir zevki yüksek ve bol gollü geçen muhteşem bir turnuvanın ardından final maçında 1'incilik kupasını kaldıran AS Kuyumculuk takımı özelinde tüm takımlarımızı, forma giyen tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum” diyerek şampiyonluk kupasını verdi.