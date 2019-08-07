BAL’ın yeni temsilcisi İlimtepe Kullar 1975 takımı, güç depoluyor, murat son yönetiminde çalışmalarına başlayan takım, aralıksız olarak kondisyon yüklemesi yapıyor. Yeni sezonda iddialı olan ekip, İlimtepe Futbol Kulübü ve Kullarspor’un birleşmesiyle oluşmuştu.
Bugün 12:46 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:48 TSİ
Kullarspor güç depoluyor
BAL’ın yeni temsilcisi İlimtepe Kullar 1975 takımı, güç depoluyor, murat son yönetiminde çalışmalarına başlayan takım, aralıksız olarak kondisyon yüklemesi yapıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz