Kullarspor güç depoluyor

BAL’ın yeni temsilcisi İlimtepe Kullar 1975 takımı, güç depoluyor, murat son yönetiminde çalışmalarına başlayan takım, aralıksız olarak kondisyon yüklemesi yapıyor. Yeni sezonda iddialı olan ekip, İlimtepe Futbol Kulübü ve Kullarspor’un birleşmesiyle oluşmuştu.