Pehlivanlar dur-durak bilmiyor

Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörlerinden Ömer Çubukcu, Gölcük Belediyespor antrenörlerinden Yusuf Yüksel, Rüstem Çavdar, Yusuf Tatlı ve Uğur Taşdan yönetiminde yapılan antrenmanlarla geleceğe hazırlanıyor. Uluslar arası arenada da boy gösteren Gölcük güreşine taze kan geliyor.