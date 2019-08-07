Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:47 TSİ- Spor G: Bugün 12:48 TSİ

Pehlivanlar dur-durak bilmiyor

Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörlerinden Ömer Çubukcu, Gölcük Belediyespor antrenörlerinden Yusuf Yüksel, Rüstem Çavdar, Yusuf Tatlı ve Uğur Taşdan yönetiminde yapılan antrenmanlarla geleceğe hazırlanıyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörlerinden Ömer Çubukcu, Gölcük Belediyespor antrenörlerinden Yusuf Yüksel, Rüstem Çavdar, Yusuf Tatlı ve Uğur Taşdan yönetiminde yapılan antrenmanlarla geleceğe hazırlanıyor. Uluslar arası arenada da boy gösteren Gölcük güreşine taze kan geliyor.

Bugün 12:47 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kocaelispor'da kaptan Burak Süleyman olabilir mask
Kocaelispor'da kaptan Burak Süleyman olabilir
Hakan Sakarya siftah yaptı… mask
Hakan Sakarya siftah yaptı…
Kurtdere’de de başpehlivan Ali Gürbüz oldu mask
Kurtdere’de de başpehlivan Ali Gürbüz oldu
Aman Furkan !.. mask
Aman Furkan !..
Dostlar konuştu… mask
Dostlar konuştu…
Emre Arslan’dan selam var… mask
Emre Arslan’dan selam var…
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar mask
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar
Denize giren 1 kişi boğuldu mask
Denize giren 1 kişi boğuldu
41 plakalı araç kaza yaptı! Genç hemşire öldü... mask
41 plakalı araç kaza yaptı! Genç hemşire öldü...
Maaşları ödenmeyen 2 personel mecliste gündeme geldi mask
Maaşları ödenmeyen 2 personel mecliste gündeme geldi

GALERİ

Büyükakın'dan TÜPRAŞ açıklaması "Hiçbir yere gidemezler" mask
Büyükakın'dan TÜPRAŞ açıklaması "Hiçbir yere gidemezler"
İzmit meclisinde MHP'li isim ittifaka UYMADI! mask
İzmit meclisinde MHP'li isim ittifaka UYMADI!
6 katlı binada yangın paniği mask
6 katlı binada yangın paniği
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı mask
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu mask
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu mask
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL