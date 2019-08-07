Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörlerinden Ömer Çubukcu, Gölcük Belediyespor antrenörlerinden Yusuf Yüksel, Rüstem Çavdar, Yusuf Tatlı ve Uğur Taşdan yönetiminde yapılan antrenmanlarla geleceğe hazırlanıyor. Uluslar arası arenada da boy gösteren Gölcük güreşine taze kan geliyor.
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Pehlivanlar dur-durak bilmiyor
Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörlerinden Ömer Çubukcu, Gölcük Belediyespor antrenörlerinden Yusuf Yüksel, Rüstem Çavdar, Yusuf Tatlı ve Uğur Taşdan yönetiminde yapılan antrenmanlarla geleceğe hazırlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz