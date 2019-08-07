İşte Güneşspor terbiyesi

Sadece kentimizin değil ülkemizin de önde gelen alt yapı kulüplerinden olan Kocaeli Güneşspor Kulübü, örnek bir çalışmaya imza attı. Başkan Nebil Uzun, eski ve yeni teknik adamları bir araya getirerek, bu güzelliğe imza attı. Uzun “Kulübümüzde görev almış, katkı sunmuş ve bu sezon farklı kulüplerde spora katkı sunmaya devam edecek olan, her zaman kulübümüzde çok özel yerleri olan, Mehmet Tanrıverdi, Erhan Okur, Onur Tokgöz ve Cihan Özkul hocalarıma teşekkür ettik. Rabbim hepsinin yolunu açık etsin. Bu sezon kulübümüzde görev alan teknik adamlarımız da, görevden ayrılan hocalarımızla bilgi alış verişinde bulunup, keyifli bir etkinlik yaptık” dedi.