SP’den AKP’ye: Hizmete değil, ranta engel olun

Saadet Partisi (SP) İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy, son yapılan İzmit Belediye Meclisini değerlendirdi. Cumhur İttifakı’nın meclis üyelerinin son meclisteki tavrıyla İzmit’e yapılacak hizmetlere engel olduğunu ifade etti. AKP’li meclis üyelerine seslenen Gürsoy, “AK Parti kadroları uzlaşma yerine çıkmazı, faydaya engel olmayı tercih etmişlerdir. Halka faydalı olunacak işlerde birlikte hareket etmeyi sağlarken zararda, rantta, kayırmada birbirlerine engel olunacak bir dağılımdır” dedi.

"HİZMETE DEĞİL RANTA ENGEL OLUN"

SP İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy, “İzmit Belediyesi Meclis Toplantısında halkın tercih ettiği belediye başkanının ve ekibinin halk için yapmak istediği çalışmalarının geciktirilmesi amacını taşıyan bir süreç izledik. Bugün İzmit halkı Başkanlıkta CHP’ye, mecliste de Ak Partili kadrolara yetki vermiştir. Bu netice halka faydalı olunması için önemli bir aritmetiktir. Halka faydalı olunacak işlerde birlikte hareket etmeyi sağlarken zararda, rantta, kayırmada birbirlerine engel olunacak bir dağılımdır” dedi.

"AK PARTİ’DE KAYBETMENİN HIRSI"

“İzmit halkı kendi açısından faydalı bir tercih yapmış ve kendisine hizmet üretilmesinin yolunu açmak istemiştir” diyen Başkan Gürsoy, “Ancak son meclis toplantısında da görülmüştür ki Ak Parti hizmet üretmenin yerine, tamamen kaybetmenin hırsıyla yolları tıkama ve netice aldırmama yolunu tercih etmiştir. Seçilmişlerin asli görevi kendi hırs ve çıkarlarını tatmin etmek değil milletin faydasına olacak işlere imza atmaktır. Ne yazık ki Ak Parti kadroları uzlaşma yerine çıkmazı faydaya engel olmayı tercih etmişlerdir” diye konuştu.

"FAYDA ÜRETİN DİYE SİZİ SEÇTİLER"

Gürsoy, “17 yıldır iş başında olan iktidar, bu milletin önüne engel olmuştur. Ekonomik kalkınmanın, istihdamın, sanayinin, kardeşliğin, birlikteliğin önünde sürekli engel olmuşlardır. Ne yazık ki bu hastalıklı anlayışı, şimdi de İzmit’te devreye almışlardır. Gözüken odur ki İzmit’in önüne de engel olmaktan geri durmayacaklardır. İzmit insanı, sizi İzmit meclisine kendi hırsınızın emellerine hizmet edin diye değil, İzmit’e fayda üretin diye seçti. Saadet Partisi olarak tekrar hatırlatıyoruz”dedi. Selin BECER