Belediyeden 3 kaçak yapıya 28 Bin 400 TL ceza

İzmit Belediye Encümeni Cem Güler başkanlığından toplandı.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’nün evraklarının görüşüldüğü encümen toplantısında 3 kaçak yapıya 28 Bin 401 TL para cezası verildi.

REVİZYON PLAN TADİLATI ONAYLANDI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün gündem maddesi olan Ambarcı 2049 ve 2050 nolu parsellerin tevhidi ve ifraz talebionaylandı. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Arızlı, Hatipköy, Akpınar ve Kulfallı mahallelerindeki imar uygulaması kapsamında 106 ve 6 hektarlık bölgeler revizyon plan tadilatı onaylandı. Bu bölgeler askı öncesi önce büyükşehir belediyesinin onayına sunulacak. Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün evraklarında bulunan Bekirdere Mahallesi’nde Şaban Çolak tarafından yapılan kaçak çatının yıkımına karar verildi.

YIKIM KARARI VERİLDİ

Yenişehir Mahallesi’nde Derya Sokak no 28 adresinde sığınak ve kömürlük iptal edilerek iş yerine çevrildiği tespit edildi. Asiye Ayvenli ve hissedarları tarafından ruhsat proje ve eklerine yapılan bu aykırılığın ruhsata uygun hala getirilmesine karar verildi. Turgut Mahallesi Turguttepe Sokak no 15 adresinde 3511 Ada 12 nolu parseldeki Hamza Ataç tarafından yapılan proje dışı imalattan dolayı yapının ruhsata uygun hale getirilmesine karar verildi. Yeşilova Mahallesi 106 Ada 7 nolu parselde Remziye Sözer tarafından yapılan 54 metrekarelik kaçak inşaata yıkım kararı verildi.

3 KAÇAĞA 28 BİN 401 TL CEZA

Gültepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde 4409 Ada 14 nolu parselde Şükrü Gökçay tarafından ruhsat alınmadan yapılan hafriyata 8 Bin 293 TL para cezası verildi. Yahya Kaptan Mahallesi 2542 Ada 6 nolu parselde Emre Keklik’e ait Jumbo Künefe adlı iş yerinin açık çıkmaları kapalı çıkmaya döndürüldüğü tespit edildi. Proje hilafından dolayı iş yerine 8 Bin 393 TL para cezası verildi. Fatih Mahallesi Beyhan Sokam no 35 4350 Ada 1 nolu parseldeki kaçak inşaat Ali Aktaş 11 Bin 715 TL para cezası verildi.

SÖZLÜ MUAMELEYE 95 TL CEZA

Ambarcı Mahallesi Budaklar Mevkki 2067 nolu parseldeki 2 katlı kaçak inşaat yapan Ahmet Özdemir isimli vatandaş yıkım kararının iptali ve ruhsata bağlanmasına karar verildi. Çayırköy Mahallesi Nazmi-Niyazi Altıntaş’a ait 3620 nolu parselde bulunan metruk bina vatandaşın talebiyle belediye tarafından yıkılacak. Yıkım sonrası bedelin yüzde 20’sinin fazlası vatandaştan alınacak. Fatih Mahallesi 2163 ada 21 nolu parselde Ali Açıkkök tarafından yapılan proje dışı imalatın ruhsata bağlanmasına karar verildi. Zabıta Müdürlüğü’nün yaptığı denetimlerde Pazarcı esnafı Şerif Yaşar Cumartesi pazarında tüketiciye sözlü ve filli muameleden 95 TL para cezası verildi. Selin BECER