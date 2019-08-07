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AKP’de bayramlaşma programı belli oldu

AKP İl Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada bayramlaşma programı, bayramın ikinci günü saat 12.00’de gerçekleştirilecek.
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AKP’DE İLÇE İLÇE BAYRAMLAŞMA PROGRAMI

10.30 BAŞİSKELE: İL Başkanı Mehmet Ellibeş

10.30 ÇAYIROVA: Milletvekili Cemil Yaman

10.00 DARICA: Milletvekili Cemil Yaman

10.00 DERİNCE: Milletvekili Emine Zeybek

09.30 DİLOVASI: Milletvekili İlyas Şeker

10.00 GEBZE: Milletvekili Fikri Işık

10.00 GÖLCÜK: Milletvekili Mehmet Ellibeş

11.30 İZMİT: İL Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın ve tüm milletvekilleri

10.00 KANDIRA: Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz

10.00 KARAMÜRSEL: Büyükşehir Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın

10.00 KARTEPE: Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu

10.30 KÖRFEZ: Milletvekili İlyas Şeker 12.00 İl Bayramlaşması-AKP İl Başkanlığı

Bugün 13:26 TSİ - Siyaset

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