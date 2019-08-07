AKP’de bayramlaşma programı belli oldu

AKP’DE İLÇE İLÇE BAYRAMLAŞMA PROGRAMI
10.30 BAŞİSKELE: İL Başkanı Mehmet Ellibeş
10.30 ÇAYIROVA: Milletvekili Cemil Yaman
10.00 DARICA: Milletvekili Cemil Yaman
10.00 DERİNCE: Milletvekili Emine Zeybek
09.30 DİLOVASI: Milletvekili İlyas Şeker
10.00 GEBZE: Milletvekili Fikri Işık
10.00 GÖLCÜK: Milletvekili Mehmet Ellibeş
11.30 İZMİT: İL Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın ve tüm milletvekilleri
10.00 KANDIRA: Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz
10.00 KARAMÜRSEL: Büyükşehir Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın
10.00 KARTEPE: Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu
10.30 KÖRFEZ: Milletvekili İlyas Şeker 12.00 İl Bayramlaşması-AKP İl Başkanlığı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz