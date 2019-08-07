AKP’li Yılmaz’a TÜPRAŞ eleştirisi

AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, sosyal medya hesabından TÜPRAŞ Genel Müdürlüğünün Kocaeli’den İstanbul’a taşınması ile ilgili olarak, “Genel Müdürlüğün İstabul’a taşınması kararı ne tesadüftür ki, Tüpraş Genel Müdürleri’nin CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne işbaşı yaptıktan sonra alınıyor. İstanbul’u İmamoğlu ve CHP değil de KOÇ Holding mi yönetecek?” paylaşımında bulunmuştu. Bu paylaşımdaki ifadelerine istinaden CHP’li Sertif Gökçe, yine sosyal medya platformu üzerinden Yılmaz’ı eleştiren bir paylaşım yaptı.

GÖKÇE’NİN CEVABI

Gökçe paylaşımında “Tüpraş Genel Müdürlüğünün İstanbul’a taşınması ile ilgili Ak parti Kocaeli Milletvekili tepki göstermiş, keşke bu tepkinin yarısını ülkenin en önemli stratejik öneme sahip fabrikası olan Tüpraşın, özleştirme adı altında peşkeş çekildiği zaman gösterseydiniz. Artık birçok şey için çok geç kaldınız çok sayın vekilim.” İfadelerini kullandı. Gökçe’nin paylaşıma onlarca kişi emoji bıraktı.