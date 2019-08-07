İzmitli şarkıcıdan İzmit’te klip

Hikmet Korkut tanıtım programında yaptığı konuşmada, “Kendi yaptığım şarkımı hayata geçirdim. 1994’ten beri müzikle uğraşıyorum. Şarkımın adı Deli Kalbim. Pop şarkı. Bu şarkıya İzmit’te klip çektim. Saat kulesi, Sekapar, Cebeci Sahil’de, Marina gibi İzmit’in sembol yerlerini kullandık klipte. Şarkı biraz yaz şarkısı gibi oldu. Klibin yönetmenliğini Suat Taylan yaptı” dedi.

ŞARKININ HİKAYESİ 5 SENEYE DAYANIYOR

Korkut, “Güzel olduğuna inanıyorum. Şarkımın sözleri gayet anlamlı ve güzel. İnşallah dinlenir. Özellikle sosyal medya ve klip yayınlayan müzik kanallarına vermeyi düşünüyorum. Şarkının hikayesi 4-5 seneye dayanıyor. Ben bu şarkıyı Avşa Adası’nda yazdım. Daha sonra müziğini yaptım. 3 senedir bu şarkıyla uğraşıyorum. Şimdi hayata geçirdim” dedi. Klip yönetmeni Suat Taylan da programda yaptığı konuşmada Hikmet Korkut’a başarılar dileyerek, “Hikmet İnşallah başarılı olur. Sponsorlar olmadan kendi imkanlarımızla çektik bu klibi. Çekimler 2 gün, montaj süreci ise bir hafta sürdü. Ön hazırlık dahil edersek 3 ay çalıştık” dedi. Selin BECER