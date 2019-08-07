Söz sırası Yeşilova halkında

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Sen anlat İzmit söz sizde” etkinlikleri kapsamında Yeşilova Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Hürriyet’e İzmit Belediyesi meclis üyeleri, birim müdürleri ve bölgenin mahalle muhtarları eşlik etti.

HALKLA BERABER

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Öncelikle seçim döneminde bize bu onurlu görevi layık gören herkese teşekkür ediyorum. Bu onurlu görevin bize yüklemiş olduğu sorumluluk var. Bu sorumluluğun en önemli parçası halkımızla hep beraber olmaktır. Bizim eşit ve adil hizmet etme sorumluluğumuz var. Milletvekilliği döneminde nasıl halkın arasında olduysam belediye başkanlığı görevimde de halkımızın arasında olmaya devam ediyorum” dedi.

HIZLI ÇÖZÜM SAĞLANIYOR

Başkan Hürriyet, “Hem sizlerle hasret giderelim hem de dertlerinizi ve sıkıntılarınızı yerinde tespit edelim diye sizlerle bir araya geliyoruz. Bu toplantılarda özellikle müdürlerimizde yer alıyorlar. Mahallemizde bir eksiklik veya talep varsa müdürlerimiz not alıyor ve hızlıca çözüm sağlanıyor” ifadelerinde bulundu.

SORUNLAR-SIKINTILAR

Konuşmalarına devam eden Başkan Hürriyet, “Sizlerden bir ricam var. Benim gözüm kulağım olun. Mahallerimizde eksik veya sıkıntılı bir durum varsa lütfen bana iletin. Hızlı iletişim için Whatsapp iletişim hattı açtık. Gördüğünüz her eksikliği Whatsapp’tan ulaştırabilirsiniz. Ayrıca bana da ulaşabilirsiniz. En kolay ulaşılan başkanlardan biriyim.

PROJELERİN KAYNAĞI HAZIR

Başkan Hürriyet, “2019’da bütçenin belli bir bölümü kullanıldığı için zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Fakat 2020 yılında kendi bütçemizi oluşturacağız. Projelerimizin büyük bir bölümünün alt yapısını oluşturduk. Örneği kreşlerimiz, eğitim alanları gibi bir çok söz verdiğimiz projenin kaynağı hazır.

BELEDİYE BÜTÇESİ

Biz mahalle toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz ama sadece bununla sınırlı kalmayacak. Mahallerimize yine geleceğim çalışmaları yerinde inceleyeceğim. Belediyenin bütçesi sizin hakkınızdır. Biz bu bütçeyi kuruş kuruş hesap ederek sizler için kullanacağız” şeklinde konuştu.

CANLI YAYINLANIYOR

Başkan Hürriyet, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri yaptığımız en önemli işlerden biri israfı önlemek oldu. İkincisi ise şeffaf bir yönetim anlayışı oldu. Vatandaş parasının nereye kullanıldığını bilmesini gerekiyor. O yüzden ihaleler, meclis toplantıları ve encümen toplantıları canlı yayınlanıyor” dedi.

BELEDİYE İMKÂNLARI

Başkan Hürriyet son olarak, “Ben para konusunda çok hassasım. Lüks kullanımların hepsini kaldırdık. Kendi aracımı kullanıyorum kendi telefon faturamı ödüyorum sadece belediyeden maaşım var. Başkan yardımcılarının da araçlarını kaldırdık. Ortak bir havuz oluşturduk. İhtiyacı olan aracı kullanıyor ve sonra yerine bırakıyor. Kimse şahsi olarak belediyenin imkânlarını kullanmıyor” diyerek sözlerine son verdi.