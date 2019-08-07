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İşte 2019-2020 Alikahyaspor!..

İlimizin köklü kulüplerinden Alikahyaspor’da sezon başladı.
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İlimizin köklü kulüplerinden Alikahyaspor’da sezon başladı. Başkanlığını İbrahim Kılıç’ın yaptığı kulüp kısa bir süre önce ilimizin genç ve başarılı teknik adamlarından Erhan Okur ile anlaşmıştı. Okur’a takımın eski futbolcularından Aytekin Ekin yardımcılık yapacak.

BAŞKAN KILIÇ’TAN BAŞARI DİLEĞİ

1. Amatör Lig’de şampiyonluk hedefi ile mücadele edecek olan Alikahyaspor’da 2019-2020 sezonu hazırlıkları başladı. Başkan İbrahim Kılıç, Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kahveci, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarların hazır bulunduğu ilk antrenmanda Alikahya ekibi gövde gösterisi yaptı. Başkan Kılıç antrenman öncesindeki konuşmasında “Hayırlısı ile yeni sezonu açtık. Yönetim kurulu olarak Alikahya halkının gurur duyacağı bir takım kurma gayretindeyiz. Teknik ekibimize ve futbolcularımıza başarılar diliyor, sakatsız, kazasız, sorunsuz bir sezon diliyorum” dedi.

11 FUTBOLCU İLE ANLAŞTILAR

Kendilerine ait tesislerde sezonu açan Alikahya ekibi Çenedağ’da 3 gün kros yapacak ve teknik adam Erhan Okur takıma 3 gün bayram izni verecek. İzin sonrası atletizm pistinde çeşitli testlerden geçecek olan Alikahyaspor, antrenmanlarına Cephanelik Stadı’na devam edecek. Dış transferde 11 futbolcu ile anlaşan İzmit temsilcisi, iç transferde de Kaptan Hakan Kılıç, Ramazan Keleş, Erkan Ağca, Akın Birgül ve Mutlu ile 6 genç futbolcuyla yoluna devam etti.

YÖNETİM OMUZ OMUZA

Parlak Turizm sahibi İsmail Parlak, KOGİAD Başkanı Aydın Burgul gibi yöneticilerin de yer aldığı Alikahya ekibinde, tüm yönetim kenetlendi ve sezon sonunda takımın şampiyon olması için adeta seferberlik ilan etti. Teknik Direktör Erhan Okur “Sezonu 23 futbolcuyla açtık. Kadromuza 11 arkadaşımızı kattık. İç transferde ise iskeleti koruduk. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Bizlere sunulan imkanlarla da bunu başarabilecek bir potansiyelimiz var. Yeni sezonun herkese hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu. Erdem ÖVÜÇ

ALİKAHYASPOR DIŞ TRANSFERİ:

Kerem Arslan – Kocaelispor

Berkant Sağlam – Kocaelispor

Uğur Mısırlıoğlu – Başiskele Belediye

Haktan Yazıcı – Başiskele Belediye

Burak Çekirdekçi – Bağçeşme

Göktan Arpacı – Sakarya Arifiye

Özgür Üzer – Kocaeli Güneş

Batuhan - İhsaniyespor

BünyaminAtaş - İhsaniyespor

Yunus Emre Ekin –İhsaniyespor

Caner Arıcan – Köseköy Ateş

Bugün 17:00 TSİ - Spor

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