Doğantepe’de Nalbantoğlu dönemi

BAL temsilcilerimizden Doğantepespor’da teknik adam arayışları sona erdi. Son olarak 1937 Seka’nın genç ve başarılı teknik adamı Nejat Ferhatoğlu ile görüşen Doğantepe yönetimi, Ferhatoğlu ile anlaşma sağlayamadı ve Ferhatoğlu’na teşekkür edildi.

HER KONUDA ANLAŞTILAR

Başiskele temsilcisinde Başkan Mehmet Üstün ilimizin deneyimli teknik adamlarından Yaşar Nalbantoğlu ile bir araya geldi. Taraflar her konuda anlaştı ve Yaşar Nalbantoğlu, Doğantepe’nin ekibinin yeni teknik adamı oldu. Nalbantoğlu’nun yardımcılığını, İhsaniyespor’da bir birinden başarılı sezonları geride bırakan genç teknik adam Aykut Balta yapacak.Ali KÖKSAL