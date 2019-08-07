Kombineler Kartepe Sportif’te!..

Kocaelispor’da yeni sezon kombine kartlarının satışına devam ediliyor. Kombineler Kocaelispor’un yöneticilerinden, Kocaeli Fuarı içindeki kulüp binasından ve İzmit Belediyesi yanı Belsa Plaza ikinci katında yer alan Kartepe Sportif’ten temin edilebilir.
KOMBİNE FİYATLARI
VIP – 1000
UEFA Alt - 500
Maraton Alt – 200
Güney Kale Arka - 150
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz