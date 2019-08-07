Derincespor AŞ. altyapısında 3 sezon oynayan, ardından Körfez Spor Kulübü’nde aralıksız 5 yıl forma giyen 2001 doğumlu Emirhan Can, Altınordu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Geride bıraktığımız sezon 3. Lig’de 21 maça çıkan Emirhan, sağ bek ve ön libero mevkilerinde forma giyebiliyor.
Bugün 17:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:35 TSİ
2001’li Emirhan Can Altınordu’da!..
Derincespor AŞ. altyapısında 3 sezon oynayan, ardından Körfez Spor Kulübü’nde aralıksız 5 yıl forma giyen 2001 doğumlu Emirhan Can, Altınordu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz