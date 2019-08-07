Hem ortak saha hem de ortak masör

İlimizin futbol yükünü çeken ve önemli amatör takımların yer aldığı Derince ilçede futbol kulüplerinin iki isteği var. Kulüpler, Derince Stadı’nın dışında, antrenman ve maçlarını yapabileceği ortak bir futbol sahası ve sadece Derince kulüplerinin hizmetine sunulması için ortak bir masöre ihtiyaçları olduğunu belirtti. Geçtiğimiz gün kulüplerle bir araya gelen Derince Belediyesi Başkanvekili Kemal Bayraktar kulüplerin sorunlarını ve isteklerini dinlemiş, ortak saha konusunda ellerinden geleni yapacaklarını belirtmişti. Ortak masör hizmeti de kulüpler için hayli önem arz ediyor. Kulüp bu konuda da destek istiyor.