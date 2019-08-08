Haktan Yazıcı Alikahyaspor’da

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve teknik adam Erhan Okur ile anlaşan Alikahyaspor’da transferler devam ediyor. Sarı Beyazlı kulüp geçen yıl Başiskele Belediyespor’da başarılı bir sezon geçiren genç oyuncu Haktan Yazıcı ile anlaşma sağladı. Yazıcı, yeni sezon hazırlıkları için takımla beraber antrenmanlara başladı.