Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve teknik adam Erhan Okur ile anlaşan Alikahyaspor’da transferler devam ediyor. Sarı Beyazlı kulüp geçen yıl Başiskele Belediyespor’da başarılı bir sezon geçiren genç oyuncu Haktan Yazıcı ile anlaşma sağladı. Yazıcı, yeni sezon hazırlıkları için takımla beraber antrenmanlara başladı.
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Haktan Yazıcı Alikahyaspor’da
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve teknik adam Erhan Okur ile anlaşan Alikahyaspor’da transferler devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz