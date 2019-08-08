KASKF geleneksel bayramlaşmasını yarın yapacak. Tüm taban birliklerinin katılımıyla gerçekleşecek olan bayramlaşma töreni yarın Hasan Doğan Amatörevi Eğitim Salonu’nda gerçekleşecek.
Bugün 00:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 15:37 TSİ
Amatörlerden erken bayramlaşma
KASKF geleneksel bayramlaşmasını yarın yapacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz