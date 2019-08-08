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Amatörlerden erken bayramlaşma

KASKF geleneksel bayramlaşmasını yarın yapacak.
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KASKF geleneksel bayramlaşmasını yarın yapacak. Tüm taban birliklerinin katılımıyla gerçekleşecek olan bayramlaşma töreni yarın Hasan Doğan Amatörevi Eğitim Salonu’nda gerçekleşecek. 

Bugün 00:30 TSİ - Spor

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