Başiskele Moda Pazarı’na ziyaretçi akını

Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Pazarcılar Odası ortaklığında hayata geçirilen ‘Moda Pazarı’ projesi ilk günden büyük ilgi gördü. Barbaros Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda hizmete açılan Moda Pazarı’nı ilk gün 30 bine yakın vatandaş ziyaret etti. 100 esnafın tezgah açma imkanı bulduğu pazarda Başiskeleliler her çeşit kıyafet, ayakkabı, çanta, aksesuar ve tekstil ürününü uygun fiyata satın alabildi. Esnaf pazardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, vatandaşların da ucuzluktan ve hizmetten memnun olduklarını aktardı. Moda Pazarı’nın her pazar günü vatandaşın hizmetinde olacağı öğrenildi.

“KADINLAR İSTİYORDU”

Öte yandan Aile bütçelerine katkıda bulunmak isteyen kadınların talebini dikkate alarak açılan Başiskele Kadın El Emeği Pazarı (BAŞKEP) de Moda Pazarı’nda tezgâh açtı. Projeyi özellikle kadınların merakla beklediğini belirten Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ise, “İlçemizde özellikle kadınların çok istediği bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Moda Pazarımız, Başiskele’nin ticari ve ekonomik hayatına da büyük katkı sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.