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Aygün’den Dumlıpınar ve Fatih’e müjde

Yenikent Mahallesi esnafları ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Önümüzdeki zaman diliminde Fatih ve Dumlupınar mahallelerine Gençlik Merkezini inşa edeceğiz” dedi.
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Her hafta farklı mahallelerde düzenlediği toplantılarda halk ve esnaf buluşmaları gerçekleştiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu kez Yenikent Mahallesi’ne konuk oldu. Aydın Düğün Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya Başkan Aygün’ün yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, Belediye Meclis Üyesi Hamza Macit, Yenikent Mahalle Muhtarı Erol Küçük ve belediye daire müdürleri de katıldı. Mahalle sakinleri ve bölge esnafının iştirak ettiği buluşmada Başkan Aygün, geride kalan süreçte hizmete sundukları projeleri anlatarak, yeni dönemin yol haritası ile ilgili ilgili bilgilendirmede bulundu.

“41 PROJE HİZMETETE GİRECEK”

Toplantıda mesafe kaydedilen ve hayata geçirilecek projelerden bahseden Başkan Aygün, “Seçim sürecinde yola çıkarken 41 proje vaadinde bulunduk. Beş yıl içerisinde bu projelerimizin tamamını hizmete sunmak için kolları sıvadık. İlk etapta Millet Kıraathanemizi hizmete açtık. Gönüllere dokunan sosyal projelerimiz Alo Vefa Hattı, DERKİM, Çözüm Masası ve Sevgi Mağazası ile toplumumuzun neredeyse tamamına hitap ediyoruz. Yine çok önemsediğimiz her mahalleye Gençlik Merkezi projemizde de önemli mesafe kat ettik. İlk etapta Fatih ve Dumlupınar mahallelerine Gençlik Merkezini inşa edeceğiz” diye konuştu.

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