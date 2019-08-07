Yusuf Mert’in değişimi sevindirdi

Küçük yaşlarda babasını kaybeden Yusuf Mert Taşkıt, ilk ve ortaokul dönemlerinde okul, sosyal çevre ve aile ilişkilerinde sıkıntılar yaşamaya başladı. Okuldaki problemlerinin artması üzerine 7. sınıfta okulu tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezine yönlendirilen Yusuf Mert Taşkıt’ın değişimi görenleri sevindirdi.



PSİKOLOJİK DESTEK ALDI

Yusuf Mert Taşkıt ile merkezde uzman psikologlar tarafından psikoterapi kapsamında görüşmeler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Yusuf Mert’e öfke kontrolü, benlik saygısı, iletişim becerileri, kendini sağlıklı ifade edebilme, aile ilişkileri ve arkadaş ilişkilerini geliştirme üzerine çalışmalar yapıldı. Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nce Yusuf Mert’in ailesine yönelik aile danışmanlığı hizmetiyle de çocuğu anlama, etkili ebeveynlik, etkili iletişim, duyguları anlamaya yönelik eğitimler verildi.

“HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI”

Yusuf Mert Taşkıt değişimini şu ifadelerle anlattı; “Babamın vefatı nedeniyle çok üzülmüştüm. Ortaokula giderken çok uyumsuzdum, öğretmenlerim ve arkadaşlarım benim için artık ‘bu çocuk okumaz’ diye benden umudu kesmişti. Ama yine öğretmenlerimin yönlendirmesiyle Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’yle tanıştım. Burada psikolog ve sosyologların yardımıyla hayata bakış açım değişti. Burada bana hocalarım özgüven kazandırdı. Artık insanlara faydalı olmak benim kişiliğim oldu. Hayatımın dönüm noktası oldu gerçekten.” dedi.