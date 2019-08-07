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GTÜ ve Kazlıçeşme AR-GE ortak çalışacak

Üniversite sanayi iş birlikteliklerine bir yenisi daha eklendi. GTÜ ve Kazlıçeşme Ar-Ge Merkezi arasında AR-GE İş Birliği Protokolü imzalandı.
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Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ)  üniversite sanayi işbirliği kapsamında, hayvansal kaynaklı biyolojik birikimlerin yeni ve katma değerli ürünler olarak biyomedikal, ilaç, gıda, tarım, hayvancılık, konfeksiyon vb. alanlarda değerlendirilmesi üzerine uzmanlaşmış AR-GE şirketi Kazlıçeşme Ar-Ge Merkezi ile protokol imzaladı. Ar-Ge odaklı işbirliğinin imza töreni GTÜ Senato Salonunda, GTÜ adına Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve Kazlıçeşme AR-GE Merkezi adına Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Alkoç’un metni imzalaması ile gerçekleştirildi. Protokol imza törenine ayrıca GTÜ akademisyenleri ve firma yetkilileri katıldı.

STAJ VE İŞ İMKÂNI SAĞLANACAK

Protokol ile GTÜ lisans ve lisansüstü öğrencileri, doktora ve lisansüstü tezleri ile lisans bitirme ödevlerini, tez/ödev danışmanı ve öğrencinin istemesi halinde firmanın Ar-Ge konularında ve Ar-Ge projeleri temelinde yapılabilecek. Sanayiye araştırmacı yetiştirme amacıyla ortak çalışmalar yürütülebilecek. Karşılıklı seminer ve eğitim vermesi, deneyim paylaşımları yapılabilecek. GTÜ öğrencilerine şirket tarafından staj ve iş imkânı olanaklarının tanıması konusunda ortak hareket edilecek. 

KATMADEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER

Protokol imza töreninde konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, imzalanan her protokolle farklı alanlarda ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli insan gücü ve katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkmasını amaçladıklarını belirtti. Protokolün iş tecrübesi ve deneyimi kazanmaları adına öğrencilere faydalı olmasını dileyen Ahmet Alkoç, protokolün katma değeri yüksek ürünleri oluşturacak iş ve proje çalışmalarının da başlangıcı olduğunu söyledi.

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