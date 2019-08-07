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Kartepe Belediyesi’nden ‘Bayram’ uyarısı

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe geneline astıkları afişlerle, bayramda meydana gelecek trafik kazalarına karşı uyardı.
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Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları meydana gelebilecek trafik kazalarına karşı uyarmak ve daha dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla afişler hazırladı.  Bu kapsamda Kartepe’nin Köseköy, Acısu, Derbent, Uzuntarla, Uzunçiftlik, Eşme ve Maşukiye Mahallelerinin trafik akışının yoğun olduğu yerlere afişler asıldı. Vatandaşlara, trafik kurallarına uyulması, daha dikkatli olunması ve silah atılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

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