Kartepe Belediyesi’nden ‘Bayram’ uyarısı

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları meydana gelebilecek trafik kazalarına karşı uyarmak ve daha dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla afişler hazırladı. Bu kapsamda Kartepe’nin Köseköy, Acısu, Derbent, Uzuntarla, Uzunçiftlik, Eşme ve Maşukiye Mahallelerinin trafik akışının yoğun olduğu yerlere afişler asıldı. Vatandaşlara, trafik kurallarına uyulması, daha dikkatli olunması ve silah atılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz