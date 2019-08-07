1 liranın üstü belediyeden

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, dün Köseler Mahallesi’nde açılan semt pazarını ziyaret etti. Başkan Şayir, ilk defa kurulan pazar yerinde sürpriz yaparak kilo ile satılan ürünlerin 1 TL’den satılmasını aradaki farkın belediye tarafından karşılanacağını söyledi. Bu karar vatandaş ve pazar esnafını mutlu ederken, vatandaşlar Başkan Şayir’e teşekkür etti. Başkan Şayir ve beraberindekiler ayrıca TOKİ konutlarındaki esnafları da ziyaret etti. Şayir mahalle muhtarları ile birlikte vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.