Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, dün Köseler Mahallesi’nde açılan semt pazarını ziyaret etti. Başkan Şayir, ilk defa kurulan pazar yerinde sürpriz yaparak kilo ile satılan ürünlerin 1 TL’den satılmasını aradaki farkın belediye tarafından karşılanacağını söyledi. Bu karar vatandaş ve pazar esnafını mutlu ederken, vatandaşlar Başkan Şayir’e teşekkür etti. Başkan Şayir ve beraberindekiler ayrıca TOKİ konutlarındaki esnafları da ziyaret etti. Şayir mahalle muhtarları ile birlikte vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.
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1 liranın üstü belediyeden
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, dün Köseler Mahallesi’nde açılan semt pazarını ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz