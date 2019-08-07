Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:58 TSİ- Gündem G: Bugün 17:30 TSİ

Evini devlete bağışlayan gaziye teşekkür

Vali Hüseyin Aksoy, “Ekonomik Seferberlik” çağrısında uyarak evini devlete bağışlayan Gazi Fikret Çubukçuoğlu’na teşekkür belgesi verdi.
mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Vali Hüseyin Aksoy, 1980 yılında Denizli’de vatani görevini yapmak için giderken Kayseri’de meydana gelen trafik kazası sonucu Gazi olan Fikret Çubukçuoğlu’nu Gölcük’teki evinde ziyaret etti. Ziyarette; Vali Hüseyin Aksoy’a, Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Mesut Yalçın, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, İl Müftüsü Sinan Cihan ve Gölcük İlçe Müftü V. Adnan Yıldız  eşlik etti.

“GAZİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanlarında olduklarını belirten Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, "Ekonomik Seferberlik" çağrısına uyarak üzerine kayıtlı olan evini devlete bağışlayan Gazi Fikret Çubukçuoglu'na ‘Teşekkür Belgesi’ verdi. Gazi Fikret Çubukçuoğlu da, kendilerini yalnız bırakmayan Vali Aksoy’a teşekkür ederek, ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

Bugün 15:58 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Öznur Gökkaya, müdür olarak atandı mask
Öznur Gökkaya, müdür olarak atandı
Bora Uluç son yolculuğuna uğurlandı mask
Bora Uluç son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Şener Söğüt'ten TÜPRAŞ açıklaması mask
Başkan Şener Söğüt'ten TÜPRAŞ açıklaması
İzmit'te iki mahallenin sınırları değişti mask
İzmit'te iki mahallenin sınırları değişti
İnşaatta iple asılı bulunan Bilgehan intihar etmiş mask
İnşaatta iple asılı bulunan Bilgehan intihar etmiş
4 hat dışında tüm otobüsler bayramda ücretsiz mask
4 hat dışında tüm otobüsler bayramda ücretsiz
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek
Maaşları ödenmeyen 2 personel mecliste gündeme geldi mask
Maaşları ödenmeyen 2 personel mecliste gündeme geldi
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar mask
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar
41 plakalı araç kaza yaptı! Genç hemşire öldü... mask
41 plakalı araç kaza yaptı! Genç hemşire öldü...
Denize giren 1 kişi boğuldu mask
Denize giren 1 kişi boğuldu

GALERİ

Sukay Park'ta PATLAMA! 1 yaralı, 2 gözaltı mask
Sukay Park'ta PATLAMA! 1 yaralı, 2 gözaltı
Metin Dalgıç'ın şehit olmadan evvel sosyal medyada okumuş olduğu şiir, hüzünlendirdi mask
Metin Dalgıç'ın şehit olmadan evvel sosyal medyada okumuş olduğu şiir, hüzünlendirdi
Büyükakın'dan TÜPRAŞ açıklaması "Hiçbir yere gidemezler" mask
Büyükakın'dan TÜPRAŞ açıklaması "Hiçbir yere gidemezler"
İzmit meclisinde MHP'li isim ittifaka UYMADI! mask
İzmit meclisinde MHP'li isim ittifaka UYMADI!
6 katlı binada yangın paniği mask
6 katlı binada yangın paniği
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı mask
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL