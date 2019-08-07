Evini devlete bağışlayan gaziye teşekkür

Vali Hüseyin Aksoy, 1980 yılında Denizli’de vatani görevini yapmak için giderken Kayseri’de meydana gelen trafik kazası sonucu Gazi olan Fikret Çubukçuoğlu’nu Gölcük’teki evinde ziyaret etti. Ziyarette; Vali Hüseyin Aksoy’a, Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Mesut Yalçın, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, İl Müftüsü Sinan Cihan ve Gölcük İlçe Müftü V. Adnan Yıldız eşlik etti.

“GAZİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanlarında olduklarını belirten Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, "Ekonomik Seferberlik" çağrısına uyarak üzerine kayıtlı olan evini devlete bağışlayan Gazi Fikret Çubukçuoglu'na ‘Teşekkür Belgesi’ verdi. Gazi Fikret Çubukçuoğlu da, kendilerini yalnız bırakmayan Vali Aksoy’a teşekkür ederek, ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.