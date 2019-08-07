TEM Hereke yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yol kenarında duran TIR’a arkadan çarpan otobüsün hostes koltuğundan oturan Mustafa Kaçmaz, araçta sıkışarak ağır yaralanmıştı. Kazadan sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaçmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Kaçmaz’ın cenazesi Çankırı Korgun’da yarın toprağa verilecek.
Bugün 16:11 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 16:13 TSİ
Kazada yaralanmıştı, hayatını kaybetti
Derince’de geniş bir kesim tarafından tanınan Mustafa Kaçmaz trafik kazasında hayatını kaybetti.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz