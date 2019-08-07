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Kazada yaralanmıştı, hayatını kaybetti

Derince’de geniş bir kesim tarafından tanınan Mustafa Kaçmaz trafik kazasında hayatını kaybetti.
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TEM Hereke yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yol kenarında duran TIR’a arkadan çarpan otobüsün hostes koltuğundan oturan Mustafa Kaçmaz, araçta sıkışarak ağır yaralanmıştı. Kazadan sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaçmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Kaçmaz’ın cenazesi Çankırı Korgun’da yarın toprağa verilecek.

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