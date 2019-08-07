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Havalandırma boşluğundan yayılan duman paniğe neden oldu

İzmit'te 5 katlı binanın havalandırma boşluğunda biriken atıkların tutuşması sonucu meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Yoğun dumanda zorluk çeken bina sakinlerini itfaiye tahliye etti.
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Olay saat 15.00 sularında İzmit Kadıköy Mahallesi Gazi Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın havalandırma boşluğundan dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hemen çalışma yaparken, bina tahliye edildi. İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğundan yayılan dumana müdahale ederken, sağlık ekipleri ise kontrol amaçlı olay yerinde bekledi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda duman tahliye edilirken binanın üst katında oturan ancak aşağı inemeyen yaşlı bir kadın, itfaiye erlerinin yardımı sonucu aşağıya inebildi. Dumanların havalandırma boşluğunda biriken atıkların birikmesi sonucu meydana geldiği öne sürülürken, polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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