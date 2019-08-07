Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Anıtpark yerleşkesinden 10 kilometre uzaklıktaki Kullar Meslek Yüksek Okulu'na taşınması, öğrenciler ve akademisyenlerin tepkisini çekti. Öğrenciler, yeni kampüs alanının, fiziki ve akademik koşullarının yetersiz olduğunu söylüyor. Mevcut kampüste eğitim gören ortaokul ve lise öğrencilerinin velileri de bu duruma tepkili. Seçilen kampüs alanının güvenlik açısından yetersiz olması da velileri endişelendirdi. Ulaşım masrafının ve süresinin iki katına çıkacak olması da veliler için bir başka çileye sebep olacak.
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Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kullar'a taşındı
Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın taşınmasına öğrenciler büyük tepki gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz