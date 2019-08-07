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"Uzay Kurabiyeleri"

DoubleTree by Hilton, Zero G Kitchen ve NanoRacks işbirliğiyle markanın imzası haline gelen sıcak karşılama ikramını Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyarak tarihi bir deneye hazırlanıyor.
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DoubleTree by Hilton, uzun uzay yolculuklarını keyifli hale getirmek için tasarlanan prototip bir fırında ünlü damla çikolatalı kurabiyelerini pişirerek hem bir ilke imza atıyor hem de ikonik sıcak karşılama ritüelini yeni zirvelere çıkarıyor. DoubleTree kurabiyeleri, yerçekimsiz ortamda yapılacak çığır açan bir deney kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bağlı bir roketin içindeki prototip bir fırında pişirilecek; böylece konukseverliğini yörüngeye taşıyan DoubleTree by Hilton, uzay tarihine de imzasını atacak. Uzun süreli uzay uçuşları için yerçekimsiz ortama uygun cihazlar geliştiren Zero G Kitchen ve lider ticari erişim sağlayıcısı NanoRacks ile işbirliği yapan Hilton, ayrıca uzay istasyonu araştırmalarına katılan ilk otelcilik şirketi de olacak.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ... 

Proje hakkında konuşan DoubleTree by Hilton Küresel Marka Başkanı Shawn McAteer, “Sektörel yeniliklerin öncüsü olarak, kuruluşumuzun 100. yılını kutladığımız bu sene konukseverliğimizi yörüngeye taşımaktan büyük heyecan duyuyoruz. Sıcak karşılamamızın küçük jesti olan kurabiyelerimiz dünyanın dört bir yanındaki DoubleTree misafirlerinin favori lezzeti haline geldi. Şimdi ise konukseverliğimizin bu simgesini Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılacak önemli bir deneyle paylaşıyoruz” dedi. Uzay fırını konseptini geliştiren Zero G Kitchen'dan Ian ve Jordana Fichtenbaum çifti ise, uzay yolculuğunu daha konforlu hale getirmek için bir fırın geliştirmeyi düşündüklerinde akıllarına gelen ilk yiyeceğin DoubleTree kurabiyeleri olduğunu belirtti. “Uzayın kapılarını açmak aynı zamanda uzay ile insanların günlük yaşamları arasında bağ kurmak demek. Bu bağı, taze pişmiş kurabiyeden daha iyi kurabilen bir şey olabilir mi?” diyen Zero G Kitchen Kurucu Ortağı Ian Fichtenbaum, “Fırını tasarladığımızda, ilk olarak DoubleTree by Hilton'u ve onun imzası olan kurabiyeleri düşündük. Uzaya sıcak bir karşılama getirmek için mükemmel bir seçim” diye konuştu.

Bugün 16:53 TSİ - Ekonomi

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