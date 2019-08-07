TFF'den Kocaelispor'a gelen para Sancaklı'ya gitti

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Kocaelispor'a 350 bin TL para geldi. Bu para Kocaelispor'un kasasına düşmeden, eski futbolculardan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın alacağından mahsup edildi. Bilindiği üzere Haziran ayında toplanan genel kurulda okunan faaliyet raporlarında Sancaklı'nın icraya verdiği yeşil siyahlı temsilcimizden geçtiğimiz aylarda 574 bin 255 lira aldığı görülmüştü. Sancaklı’ya 276 bin 788 lira daha ödeme kalmıştı. Kalan ödeme gelen bu para ile ödenmiş oldu.