Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Kocaelispor'a 350 bin TL para geldi. Bu para Kocaelispor'un kasasına düşmeden, eski futbolculardan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın alacağından mahsup edildi. Bilindiği üzere Haziran ayında toplanan genel kurulda okunan faaliyet raporlarında Sancaklı'nın icraya verdiği yeşil siyahlı temsilcimizden geçtiğimiz aylarda 574 bin 255 lira aldığı görülmüştü. Sancaklı’ya 276 bin 788 lira daha ödeme kalmıştı. Kalan ödeme gelen bu para ile ödenmiş oldu.
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TFF'den Kocaelispor'a gelen para Sancaklı'ya gitti
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Kocaelispor'a 350 bin TL para geldi. Bu para Kocaelispor'un kasasına düşmeden, eski futbolculardan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın alacağından mahsup edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz