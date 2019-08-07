Künefe severlerin yeni adresi: Jumbo Künefe Kartepe

Jumbo Künefe Kartepe, Sapanca Yolu üzeri No: 32 adresinde (Eski Mehmetim Restoran) hizmete açıldı. Kocaelispor’un eski yöneticisi Mesut Volkan Sezgin ve Halil İbrahim Uzunoğlu sahibi olduğu Jumbo Künefe Kartepe, 425 metre kare ve 130 müşteri kapasitesine sahip. Jumbo Künefe Kartepe, güler yüzlü çalışanları ve ferah ortamıyla tüm kenefe severleri bekliyor.



YOĞUN KATILIM

Görkemli açılış törenine AKP Milletvekilleri İlyas Şeker, Fikri Işık, Lastik İş Genel Başkanı Alaattin Sarı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AKP Kartepe İlçe Başkanı Başkanı Sadık Yılmaz, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Şevre ve Eski Orman Bakanı Osman Pepe, AKP eski İl Başkanları Abdullah Eryarsoy, Şemsettin Ceyhan, Kartepe eski Belediye Başkanı Şükrü Karabalık ve çok sayıda davetli katıldı.

GÜZEL BİR İŞLETME

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman açılışta yaptığı konuşmada, “İşletmemiz ilçemize hayırlı olsun. Mutlu ve heyecanlıyım. Yerli bir markanın bölgemize kazandırdığı güzel bir işletme. Kartepemize güvenen yatırımcılara her zaman destek olacağız. Bu güzel katılım için herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Kocaman’ın ardından kısa bir konuşma yapan Eski Orman Bakanı Osman Pepe, “Ben çalışanlara ve çalıştıranlara kolaylıklar diliyorum” dedi.

RIZKIN ONDA DOKUZU TİCARETTİR

Pepe’nin ardından konuşan AKP Milletvekili Fikri Işık, “Rızkın onda dokuzu ticarettedir. Hizmet sektörü istihdamın yüzde 60’ından fazlasını oluşturur. 30’un üzerinde insanımız istihdam ediliyor. Şehrimiz yeni bir değer kazanıyor. Bu girişimlerinden dolayı Mesut bey ve Halil İbrahim beyi tebrik ediyorum. Onların heyecanı bizlerin heyecanıdır. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

ULAŞIMI KOLAY BİR NOKTADAYIZ

Kocaelispor’un eski yöneticisi Mesut Volkan Sezgin, “Kartepe’ye böyle güzel bir işletmeyi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ulaşımı çok kolay bir noktadayız. Müşterilerimiz için geniş otopark alanımız mevcut. Burada müşterilerimizin aileleriyle güzel vakit geçirmeleri adına herdetayı incelikle düşündük ve hayata geçirdik. Jumbo Künefe’nin lezzetiyule mekanımızın kalitesini bir araya getirdik. Böyle mutlu günde bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz” dedi. Selin BECER