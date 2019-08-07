Başiskele’de DEAŞ operasyonu 4 gözaltı

Alınan bilgiye göre DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde daha önceden belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda örgüt üyesi oldukları belirlenen F.E, İ.E, A.H. ve A.E. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN