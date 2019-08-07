Alınan bilgiye göre DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde daha önceden belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda örgüt üyesi oldukları belirlenen F.E, İ.E, A.H. ve A.E. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN
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Başiskele’de DEAŞ operasyonu 4 gözaltı
Kocaeli’de DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda örgüt üyesi oldukları belirlenen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz