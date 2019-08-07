Vicdansız sürücü motosiklete çarpıp kaçtı

Alınan bilgiye göre 2 Ağustos Cuma gecesi saat 02: 30 sularında Kandıra’dan İzmit yönünde seyir halinde olan Emral Canlı idaresindeki motosiklet, Çubuklu mevkisinde arkasından gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir aracın çarpması sonucu yola savruldu. Çarpmanın etkisiyle sürücü Canlı ve arkasındaki arkadaşı Ferit Yaman (17) yaralandı. Motosiklete çarpan sürücü hızla olay yerinden kaçarken kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tedavisi devam ediyor
Kazada şans eseri hafif yaralanan sürücü Emral Canlı ve kendilerine çarpan aracın üzerinden geçtiği öğrenilen Ferit Yaman, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Canlı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken ayır yaralanan ve vücudunda derin yaralar olan Ferit Yaman’ın Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam ediyor. Jandarma ekipleri, motosiklete çarparak olay yerinden kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Nuri AKÇAHARMAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz