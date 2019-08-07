Kestiği otları yakarken ormanı yakıyordu

Gölcük Halıdere’de M.Ö. adlı kadın öğleden sonra bağ evinin çevresindeki büyüyen yabani otları kestikten sonra yaktı. Alevler rüzgarın etkisiyle bir anda bağdaki kuruyan otları tutuşturdu. M.Ö. oğlunu arayarak yardım istemesini istedi. Oğlunun haber vermesi üzerine itfaiye ve Gölcük Orman İşletmesi ekipleri geldi. Alevler bağda bulunan kulübeyi de sararken, orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından yangın ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm alan yanarken, soruşturma başlatıldı.