Gölcük Halıdere’de M.Ö. adlı kadın öğleden sonra bağ evinin çevresindeki büyüyen yabani otları kestikten sonra yaktı. Alevler rüzgarın etkisiyle bir anda bağdaki kuruyan otları tutuşturdu. M.Ö. oğlunu arayarak yardım istemesini istedi. Oğlunun haber vermesi üzerine itfaiye ve Gölcük Orman İşletmesi ekipleri geldi. Alevler bağda bulunan kulübeyi de sararken, orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından yangın ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm alan yanarken, soruşturma başlatıldı.
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Kestiği otları yakarken ormanı yakıyordu
Gölcük'te M.Ö. bağ evinin çevresindeki otları keserek yakınca alevler kuruyan otları tutuşturdu. Alevler bağda bulunan kulübeyi de tutuştururken, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle yangın ormana sıçramadan söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz