Dorse çekiciden ayrıldı

Kaza öğle saatlerinde, Körfez İlçe Kaymakamlığı’nın önünde meydana geldi. İzmit istikametine doğru gitmekte olan 34 JE 9536 plakalı TIR, bağlantı piminin yerinden çıkması sonucu dorseden ayrıldı. Kontrolden çıkan dorse orta refüje çıktı. Bu sırada yolun boş olması olası bir kazayı önlerken, nakliye firması önlem aldı. Dorse iş makinesiyle yönlendirilerek yeniden TIR’a bağlanarak yoldan çekildi.