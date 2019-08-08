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5 ilçenin Kaymakamı değişti

Resmiş Gazete’de yayınlanan atama kararına göre Kocaeli'de görev yapan 5 kaymakamın görev yeri değişti.
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Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu'nun yerine atandı.

Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can'ın yerine atandı.

Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu'nun yerine atandı.

Çiftlikköy Kaymakamı Irmak Cengiz Karabulut, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş'ın yerine atandı.

Bigadiç Kaymakam Altuğ Çağlar, Kartepe Kaymakamı Tuncay Durmuş'un yerine atandı.

NEREYE GİTTİLER?

İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke Kaymakamlığına atandı.

Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, İstanbul Vali Yardımcılığına atandı.

Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu ise Tekirdağ Vali Yardımcılığına atandı.

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