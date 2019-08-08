Büyükakın, halk ekmek konusunda net konuştu

Başkan Tahir Büyükakın bu toplantıda halk ekmeğin durumuyla çok net mesajlar verdi. Fırıncılara çok net mesajlar veren Büyükakın, "Biz yapacağımız işlerde esnafın zarar görmesini istemiyoruz. Bu sebeple halk ekmeği fırıncılar yapsın fırıncılar satsın dedik. Bundan dolayı da bir protokol görüşmesi yapıldı. Belediye fırıncılık yapmasın istedik. Ama net bir şekilde söylüyorum. Halk ekmek konusunda bizle yol yürümek isteyenle yol yürürüz. Bizle yol yürümek istemeyen olursa biz kendi programımızı hazırlarız. Bu konuda biz tamamen vatandaştan yanayız” dedi.