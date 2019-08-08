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Büyükakın, halk ekmek konusunda net konuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Kerpe’deki belediye tesislerinde gazetecilerle bir araya geldi.
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Başkan Tahir Büyükakın bu toplantıda halk ekmeğin durumuyla çok net mesajlar verdi. Fırıncılara çok net mesajlar veren Büyükakın, "Biz yapacağımız işlerde esnafın zarar görmesini istemiyoruz. Bu sebeple halk ekmeği fırıncılar yapsın fırıncılar satsın dedik. Bundan dolayı da bir protokol görüşmesi yapıldı. Belediye fırıncılık yapmasın istedik. Ama net bir şekilde söylüyorum. Halk ekmek konusunda bizle yol yürümek isteyenle yol yürürüz. Bizle yol yürümek istemeyen olursa biz kendi programımızı hazırlarız. Bu konuda biz tamamen vatandaştan yanayız” dedi.

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Yorumlar

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Çok Kızgın - Sayın Başkan lütfen bu işe çözüm bulun efsane olursunuz.ama fırıncılardan tepki almamak için topu taca atmayın,vatandaşların bir kısmı günde 10-15 ekmek alanlar var herkes siz başkan gibi zengin değil.izmir-adana-mersin-urfa-ve nice şehirlerde bunu yapanlar var.ama kocaeli seçimlerde vaat et sonra fırıncının vicdanına,keyfine bekle de yaz gelsin.

Yanıtla . 0Beğen 08 Ağustos 10:29

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