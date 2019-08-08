Başkan Tahir Büyükakın bu toplantıda halk ekmeğin durumuyla çok net mesajlar verdi. Fırıncılara çok net mesajlar veren Büyükakın, "Biz yapacağımız işlerde esnafın zarar görmesini istemiyoruz. Bu sebeple halk ekmeği fırıncılar yapsın fırıncılar satsın dedik. Bundan dolayı da bir protokol görüşmesi yapıldı. Belediye fırıncılık yapmasın istedik. Ama net bir şekilde söylüyorum. Halk ekmek konusunda bizle yol yürümek isteyenle yol yürürüz. Bizle yol yürümek istemeyen olursa biz kendi programımızı hazırlarız. Bu konuda biz tamamen vatandaştan yanayız” dedi.
Bugün 09:20 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 09:25 TSİ
Büyükakın, halk ekmek konusunda net konuştu
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Kerpe’deki belediye tesislerinde gazetecilerle bir araya geldi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Çok Kızgın - Sayın Başkan lütfen bu işe çözüm bulun efsane olursunuz.ama fırıncılardan tepki almamak için topu taca atmayın,vatandaşların bir kısmı günde 10-15 ekmek alanlar var herkes siz başkan gibi zengin değil.izmir-adana-mersin-urfa-ve nice şehirlerde bunu yapanlar var.ama kocaeli seçimlerde vaat et sonra fırıncının vicdanına,keyfine bekle de yaz gelsin.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.