Başiskele’de siyanür dolu varil bulundu

Başiskele ve Kartepe İlçeleri arasında sınır olan Köseköy Mahallesinden geçen Çuhane Caddesi çevresinde geri dönüşüm malzemeleri topladığı öğrenilen bir vatandaş cadde kenarındaki tarlaya girdi. Dolaştığı esnada ağzı kapalı olan ve üzerinde siyanür olduğunu belirten varili görünce fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Yapılan paylaşımı gören ve Köseköy Mahallesinde ikamet eden bazı vatandaşlar durumu Mahalle Muhtarı olan Yaşar Aktop ile paylaştı. Aktop gelen aramalar üzerine bir arkadaşı ile paylaşımda belirtilen bölgeye giderek olayın aslı olup olmadığını araştırmaya başladı.

Bölgede tedbir alındı

Aktop aynı bölgede ikamet eden bir vatandaşa durumu anlatarak bir süre daha bölgeyi aradıkları esnada varil Başiskele Ovacık Mahallesinde yer alan tarla içerisinde bulundu. Hemen durum Çevre İl Müdürlüğü, AFAD, Belediye, Polis ve AFAD ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden ekipler yaptıkları incelemelerde ağzı kapalı olan ve yarıya kadar dolu olduğu tahmin edilen varilin çevresinde güvenlik tedbiri aldı. İçerisinde siyanür olabileceği değerlendirilen varilin tehlikeli olması nedeniyle hem içerisindeki maddenin ne olduğu hem de bertaraf edilmesi için Cumhuriyet Savcısının talimatı ile İZAYDAŞ aranarak ekip istendi. İZAYDAŞ’dan beklenen ekip saatler sonra hazır oldu. Saat 02.40 sularında bölgeye gelen ekip, özel kıyafetlerini giyip, maskelerini takarak varili alıp belediyeden istenen bir kepçeye koydu. Ardından getirdikleri kamyonete yükleyerek İZAYDAŞ tesislerine götürdü. Nuri AKÇAHARMAN