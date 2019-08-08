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Bugün 09:38 TSİ- Ekonomi G: Bugün 10:53 TSİ

Bayram öncesi müjde! Pompada çifte indirim

Dolardaki düşüşün ardından Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 34 kuruş, benzinde 18 kuruş indirim bekleniyor.
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Türkiye'de, akaryakıt pompa fiyatları; dolar kuru, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton bazlı fiyat hareketlerine göre belirleniyor. Bu unsurlardaki aşağı ya da yukarı yönlü değişiklik, zam ya da indirim olarak pompa satış fiyatlarına yansıtılıyor. Son dönemde uluslar arası piyasalarda benzinin fiyatı hızla düşüyor. Geçen hafta 625 dolardan 590 dolara kadar geriledi. Dolar kuru da 5 TL 55 kuruşu gördü. Bu çerçevede benzine, gece yarısı 28 kuruş indirim yapıldı.

BENZİNE 18 KURUŞ İNDİRİM

Düşüş bu hafta da sürdü ve uluslar arası piyasalarda benzinin ton fiyatı 559 dolara kadar indi. Dolar kurunda da gevşeme devam etti. Dolar, 5 TL 49 kuruşu gördü. Bu olumlu gelişmelerin bir sonucu olarak benzinde ikinci indirim göründü. Benzine, bu gece 18 kuruş indirim bekleniyor. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6,50 TL'ye kadar inecek.

MOTORİNE İNDİRİM

Habertürk'te yer alan habere göre; uluslar arası piyasalarda motorinin ton fiyatı da 584 dolardan 538 dolara kadar geriledi. Dolar da bu düşüşe eşlik etti ve indirimi destekledi. Motorine de bu gece 34 kuruş indirim bekleniyor. Böylece motorinin litre fiyatı da İstanbul'da 6 liraya gerileyecek.

46 KURUŞ CEPTE KALACAK

Bayram tatili öncesinde benzinde toplam indirim tutarı 46 kuruşu bulacak. 50 litre kapasiteli bir araçta 46 kuruşluk indirim vatandaşından cebinden 23 lira daha az çıkmasına yol açacak. Motorine de 34 kuruşluk indirim var. Vatandaş, satın aldığı her litre benzine 46 kuruş, motorine 34 kuruş daha az ödeyecek.

Bugün 09:38 TSİ - Ekonomi

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