Kocaeli'de 2 vali yardımcısı değişti

Kocaeli Vali Yardımcılığı’na Yozgat-Yerköy Kaymakamı Ali Ada,
Kocaeli Vali Yardımcılığına İzmir Vali Yardımcısı Nihat Kaynar atandı.
Kocaeli İl Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne ise Gümüşhane Vali Yardımcısı Aytaç Akgül atandı.
İki Vali Yardımcısı Kocaeli'ye atandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz