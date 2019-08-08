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Kurban işi AKİKA’nın işi!

Gölcük’te 2013 yılından bu yana hizmet veren AKİKA Küçükbaş Hayvanların Niyet ve Kurban Hizmeti Merkezi kurban bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Kurban satış hizmetinin devam ettiği işletmede kurbanlar tamamen İslami koşullara göre, dualar eşliğinde yine isteğe bağlı olarak kurban sahibinin yanında Tarım Bakanlığı’nın belirlediği kriterlerdeki hijyenik kurallara göre yapılıyor.
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Haşim Ağacan’ın işletme sahipliğini yaptığı AKİKA Küçükbaş Hayvanların Niyet ve Kurban Hizmeti Merkezi, islami açıdan uygun kesimlerle adak ve kurbanlarınız için güvenilir adres olmaya devam ediyor. Kurban bayramına yaklaştığımız bu son günlerde kurbanlıklar için oldukça yoğun olan AKİKA Küçükbaş Hayvanların Niyet ve Kurban Hizmeti Merkezi gelen talepleri karşılamak konusunda sıkıntı çekmiyor. Yoğun talebi karşılayacak kapasiteye sahip tesiste tüm olanaklar bulunuyor. Merkezi İpek Yolu Mahallesi 638. Sokakta bulunan işletme aynı zamanda Gölcük Selimiye’de bulunan Kurban Pazarı’nda da hizmet veriyor. İşletme sahibi Haşim Ağacan verdikleri hizmetlerle ilgili şunları söyledi:

“İSLAMİ USULLERE GÖRE KESİM”

“AKİKA Küçükbaş Hayvanların Niyet ve Kurban Hizmeti Merkezi’nde profesyonel kasaplar tarafından tamamen hijyenik ortamda ve İslami Usullere uygun olarak kesimlerimizi yapıyoruz. Bakanlığın koyduğu kurallar çerçevesinden hareket edilerek, müşteri memnuniyeti gözetilerek, yasal uygulamalarla ve kurbanlara eziyet vermeden kesimleri gerçekleştiriyoruz. Bu arada canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 28 liradan işlem görüyor. 8 kişilik uzman kesim kadromuzla hizmet veriyoruz.’’dedi. İşletmede kurban ve adak satışlarında Gölcük köylerinden Acara da yetişen küçükbaş hayvanların öncelikli olduğunu  belirten Haşim Ağacan, Eskişehir ve Balıkesir yöresindeki hayvanların da tercih edildiğini söyledi.  

CANLI YAYIN YAPIYORLAR

Vekaletle kurban kesimlerinde sosyal medya üzerinden ilgili kişilere ulaşılarak canlı yayınla paylaşımın yapıldığı işletmede müşteri için her şey düşünülmüş.

VEKALETLE KURBAN KESİMİ YAPILIYOR

Ağacan, kişinin istediği herhangi bir kurum ya da kuruluş olmaması halinde vekaletlerde adaklık küçükbaş hayvanların dağıtımını, Gölcük Belediyesi Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü ve mahalle muhtarlarıyla görüşerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti. Kurban edilecek hayvanın vasıflarına ve özeliklerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Ağacan, konuyla ilgili bilgiler verdi.

HANGİ HAYVANLAR KURBAN YAPILABİLİR?

Küçükbaş koyunda 6 ayın dolu olması ve anne boyuna gelmesi gerektiğini ifade eden Haşim Ağacan, “ Keçide 12 ayını dolduranlar 13. Ayından da mutlaka gün almalıdır. Büyükbaş hayvanlarda ise 2 yaşını mutlaka doldurmalıdır. Büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurup doldurmadığı dişlerine, küçükbaş da ise boynuz kıvrımlara bakarak anlayabilirler.” dedi.

GÖLCÜK’E BÜYÜK BİR TESİS GELİYOR

Kurumsallık yolunda emin adımlarla ilerleyen AKİKA Küçükbaş Hayvanların Niyet ve Kurban Hizmeti Merkezi yıl sonuna kadar Gölcük Kanpara Yolu üzerinde 2 bin metrekarelik bir alanda hizmet vermeye başlayacak. Ağacan, aynı zamanda böyle bir merkezin ilçede yine bir ilk olacağını belirterek, merkezin herhangi bir vakıf veya kurumla bağının olmadığının da altını çizdi.

Siz de gönül rahatlığıyla Gölcük’te küçükbaş hayvan kurban kesmek veya bilgi almak isterseniz  0535 100 88 87 nolu telefonu arayabilirsiniz.

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