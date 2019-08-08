Kocaeli’de sporun gelişmesi için yardım kampanyası başlatıldı

Kocaeli’de sporun geliştirilmesi, bu sayede şehrin tanıtımına katkı sağlamak, spor müsabakalarında Kocaeli’yi temsil eden sporcu ve kulüplerin gelişimi ve faaliyetlerini sürdürmeleri amacıyla Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının himayelerinde Yardım Toplama Komitesi kurularak, 07 Ağustos 2019 tarihi itibariyle Ziraat Bankası Kurumsal Şubesinde (Hesap No: 163-40176402-5043 / Iban No: TR 5600 0100 0163 4017 6402 5043) 3 ay sürecek yardım kampanyası başlatıldı.