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İKH’de Orhan Günen göreve devam ediyor

Merkez Hakem Kurulu’nun 6 Ağustos tarihli toplantısında alınan karar gereği Kocaeli İl Hakem Kurul Başkanı Orhan Günen'in görevine devam etmesi resmileştirildiı.
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Merkez Hakem Kurulu’nun 6 Ağustos tarihli toplantısında alınan karar gereği Kocaeli İl Hakem Kurul Başkanı Orhan Günen'in görevine devam etmesi resmileştirildiı. Nisan 2019’da göreve gelen Orhan Günen ve ekibi yerinde çalışmalar ve uygulamalarla camianın olumlu tepkilerini almış ve gerçekleşen klasman hakemleri atamalarında Kocaeli’nde 38 olan klasman hakemi sayısı, bir anda 45’e çıkmıştı. Bu dikkat çekici çalışma MHK’nin de dikkatinden kaçmayınca, Günen tekrar Kocaeli İl Hakem Kurulu Başkanı olarak atandı. Bir önceki kuruldan tek değişiklik yapıldı ve Ahmet Tosun’un yerine İsmail Yılmaz kurula dahil oldu.

KOCAELİ İL HAKEM KURULU:

Orhan Günen – Başkan

İsmail Yılmaz

Kamuran Yalçın

Daimi Taşkın

Mitat Atalay

Deniz Enç

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