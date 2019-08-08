Odalar TÜPRAŞ için tek ses oldu

TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’a taşınması ile ilgili Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Recep Öztürk ve Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Nail Çiler ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. KSO toplantı salonunda yapılan açıklamada oda başkanları TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’a taşınacak olmasına tepki gösterdi.

2018 CİROSU 79 MİLYAR TL

Toplantıda ilk konuşan ev sahibi Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Tüpraş, Türkiye’nin bir numaralı üretim şirketi. İlimizde de uzun zamandan beri üretim yapmaktadır. 2018 itibariyle cirosu 79 milyar TL’dir. Bize TÜPRAŞ’ın vergisel açıdan genel müdürlüğünün İstanbul’a taşınmasından dolayı herhangi bir önemli bir kayıp olmayacak denildi. Kocaeli’de 70’li yıllarda SEKA kültürü vardı. SEKA’nın kapanmasıyla birlikte maalesef o kültür yok oldu” dedi.

DOĞAL KARŞILIYORUM

Zeytinoğlu, “Mannesman aynı şekilde. İstanbul bir finans merkezidir. Finans merkezinde genel müdürlüğün olmasını istemeleri çok doğal karşılıyorum. Ama hiçbir zaman biz genel müdürlüklerin burada olmaları konusunda ısrarcı olmadık. TÜPRAŞ ihracatta Türkiye 6’ncısı. Gelir vergisinde ise 2017’de Türkiye 12’ncisi” ifadelerine yer verdi.

SİYASİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM

Zeytinoğlu, “Gitmeleri konusunda ısrar ederlerse, ‘Biz gitmek zorundayız’ derlerse bunun da önünü açmak gerekir diye düşünüyorum. Biz katı bir duruş sergilememeliyiz. Siyasi bir değişim nedeniyle İstanbul’a olan bakış açıları değişmiş olabilir. Ama bu taşınma isteğinin siyasi olduğunu düşünmüyorum. Tabi ki genel anlamda baktığımızda biz de gitmelerini istemiyoruz. Bizim şu anda Sayın Cumhurbaşkanına ulaşma çabamız olmalı” diye konuştu.

TÜPRAŞ EN BÜYÜK SANAYİ ŞİRKETİ

Sayısal verileri paylaşan Zeytinoğlu şekilde konuştu: “İSO 500 araştırmasına göre (2018) TÜPRAŞ,yarattığı katma değer ve toplam geliriyle Türkiye’nin en büyük sanayi şirketidir. Üretimden satışlarda (79 milyar TL) birinci sırada ve toplam üretimden satışların yüzde 9’unu gerçekleştirmiştir. 3,8 milyar TL vergi sonrası kâr elde etmiştir. TÜPRAŞİhracatta (2018) → 2,5 milyar dolar (Kocaeli ihracatının yüzde 8,6’sı)İthalatta (2018)13,6 milyar dolardır. (Kocaeli ithalatının yüzde 27,9’u).

TÜPRAŞ KURUM VERGİSİ 207 MİLYON TL

Kocaeli’nin vergi geliri(2018) 73,5milyar TL (71 ilin vergi gelirlerinin toplamı kadar). Kurumlar vergisi (2018) 1,8 milyar TL. TÜPRAŞ kurumlar vergisi (2018) 207,4 milyon TL (yüzde 11,2). Vergi geliri(2017) 69,4milyar TL (72 ilin vergi gelirlerinin toplamı kadar). Kurumlar vergisi (2017) 1,7 milyar TL. TÜPRAŞ kurumlar vergisi (2017) 463,2 milyon TL (yüzde 27,3). Yıllık aidatı ise (TÜPRAŞ Rafineri Md) 625 TL. Yıllık aidat (TÜPRAŞ Genel Md) 625 TL.Munzam aidat (TÜPRAŞ Genel Md) 3.654,86 (Birden fazla odaya kayıtlı üyeler kayıtlı oldukları odaya yıllık aidatın yarısını öderler. Munzamda ise üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılır.”

BÜYÜK VERGİ KAYBI YAŞANACAK

GTO Başkanı Nail Çiler, “Ayhan Bey’in dediklerine katılmamak elde değil. Bugün buradan taşındığı zaman büyük bir vergi kaybı yaşanacaktır. Kocaeli’nin geneline baktığımız zaman birkaç yıldır tahakkuk sıralamasında hep 1’inci sıradayız. 65 ilin toplamından fazla ihracat yapan il Kocaeli’dir. Kentin sosyalleşmesi de burada çalışan beyaz yakalılar ile ilgilidir. Kentin sosyalleşmesi de eğitimden, sosyal yaşama kadar hepsiyle ilgilidir. Üretim yapan firmalar, üretim yaptıkları kentlere vergi ödemeleridir diye düşünüyorum” sözlerini kullandı.

BU DURUM KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

KTO Başkanı Recep Öztürk, “Biz her zaman sanayi kuruluşlarımızın yanında olmayı önemsiyoruz. Çünkü bir ilde üretim yapıldığında o ilin alternatif maliyetleri artıyor. O kuruluşlara iyi hizmet edilebilmesi için ve aynı zamanda sanayicinin de üretim kapasitesini en üst seviyede sürdürebilmesi, o ile ödenen vergi miktarı ile de alakalıdır. TÜPRAŞ’ın Genel Müdürlüğü’nü İstanbul’a taşıması gibi bir konu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir” şeklinde konuştu.

SİYASİ KİMLİKLER ÇIKARILMALIDIR

KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Kocaeli insanını temsil etme yetkisi alan herkes böyle bir konuda tüm siyasi kimliğini üzerinden çıkarıp Kocaeli’li bir kişi olarak konuşmalar yapmalıdır. Bu tür firmalarda üst düzey görev yapan kişilerin Kocaeli sosyal hayatında olması da bu kentin sosyalleşmesine faydalı olacaktır. Burada henüz kaybedilmiş olarak görmüyorum bu durumu. Kocaeli’li olarak hareket edecek tüm paydaşlar ve ona bağlı kişilerin ortak hareketiyle bu durum ortadan kalkacaktır” diye konuştu.Selin BECER