Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:48 TSİ- Gündem G: Bugün 10:51 TSİ

Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kurban bayramı tatili süresinde yurt genelinde sıcak havanın etkili olacağı belirtildi.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kurban bayramı tatili süresinde yurt genelinde sıcak havanın etkili kalacağı, bu hafta sonu cumartesi günü Doğu Karadeniz kıyı kesiminde, pazar günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak yağışlar dışında Kurban bayramı sonuna kadar ülke genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

KOCAELİ’DE GÜNEŞLİ BAYRAM

Kocaeli’de de arefe günü ve bayramın ilk 2 günü güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gece 19 dereceye kadar düşerken gündüz 33 dereceye kadar çıkacak. İşte Kocaeli’nin bayramda hava tahmini…

Bugün 10:48 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Körfez'de aciliyet gerektiren üst geçit için ilk kazma vuruldu mask
Körfez'de aciliyet gerektiren üst geçit için ilk kazma vuruldu
1 liranın üstü belediyeden mask
1 liranın üstü belediyeden
Bora Uluç son yolculuğuna uğurlandı mask
Bora Uluç son yolculuğuna uğurlandı
Belediyeden 3 kaçak yapıya 28 Bin 400 TL ceza mask
Belediyeden 3 kaçak yapıya 28 Bin 400 TL ceza
İnşaatta iple asılı bulunan Bilgehan intihar etmiş mask
İnşaatta iple asılı bulunan Bilgehan intihar etmiş
İzmit'te iki mahallenin sınırları değişti mask
İzmit'te iki mahallenin sınırları değişti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
En hızlı büyüyen firmanın sahibi kaçtı mask
En hızlı büyüyen firmanın sahibi kaçtı
Maaşları ödenmeyen 2 personel mecliste gündeme geldi mask
Maaşları ödenmeyen 2 personel mecliste gündeme geldi
41 plakalı araç kaza yaptı! Genç hemşire öldü... mask
41 plakalı araç kaza yaptı! Genç hemşire öldü...
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar mask
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar
Perşembe günü ekmeği artık zamlı yiyeceğiz mask
Perşembe günü ekmeği artık zamlı yiyeceğiz
Hürriyet’ten İzmit esnafına bayram müjdesi mask
Hürriyet’ten İzmit esnafına bayram müjdesi

GALERİ

30 metrelik viyadükten dereye uçan kamyon sürücü yaşamını yitirdi mask
30 metrelik viyadükten dereye uçan kamyon sürücü yaşamını yitirdi
Ferhat Göçer'e, İzmit'te binlerce kişilik koro eşlik etti mask
Ferhat Göçer'e, İzmit'te binlerce kişilik koro eşlik etti
Sukay Park'ta PATLAMA! 1 yaralı, 2 gözaltı mask
Sukay Park'ta PATLAMA! 1 yaralı, 2 gözaltı
Metin Dalgıç'ın şehit olmadan evvel sosyal medyada okumuş olduğu şiir, hüzünlendirdi mask
Metin Dalgıç'ın şehit olmadan evvel sosyal medyada okumuş olduğu şiir, hüzünlendirdi
Büyükakın'dan TÜPRAŞ açıklaması "Hiçbir yere gidemezler" mask
Büyükakın'dan TÜPRAŞ açıklaması "Hiçbir yere gidemezler"
İzmit meclisinde MHP'li isim ittifaka UYMADI! mask
İzmit meclisinde MHP'li isim ittifaka UYMADI!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL