Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kurban bayramı tatili süresinde yurt genelinde sıcak havanın etkili kalacağı, bu hafta sonu cumartesi günü Doğu Karadeniz kıyı kesiminde, pazar günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak yağışlar dışında Kurban bayramı sonuna kadar ülke genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

KOCAELİ’DE GÜNEŞLİ BAYRAM

Kocaeli’de de arefe günü ve bayramın ilk 2 günü güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gece 19 dereceye kadar düşerken gündüz 33 dereceye kadar çıkacak. İşte Kocaeli’nin bayramda hava tahmini…