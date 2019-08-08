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CHP’li isimden zehir zemberek açıklama! “İçki ve seks…”

CHP Kandıra İlçe Delegesi Hüseyin Okumuş, Kandıra İlçe Örgütü tarafından disipline verildi. Okumuş disipline verildikten sonra sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklama yaptı.
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İşte Hüseyin Okumuş’un o zehir zemberek açıklamaları:

“CHP Kandıra ilçe başkanı ve yönetimine disipline verilmem konusunda karar aldıklarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Sizlerin bu kararı partimiz için bir milat olacaktır sizlerin sayesinden partimiz sizler başta olmak üzere birçok pislikten kurtulup KANDIRADA yepyeni bir sayfa açacaktır.

“YA SİZ GİDECEKSİNİZ YA BEN”

Sizlerin sayesinde il yönetimine veya disiplin kuruluna vereceğim olası yazılı savunmamda yazacaklarımdan dolayı kimlerin bu partiye ihanet ettiğini, kimlerin bu partinin kapısından hiç birgün içeri girmediği halde yönetici yapıldığını, kimlerin parti binasında içki ve seks başta olmak üzere ne dümenler çevirdiğini, kimlerin yıllarca partiye küfrettiği halde yönetici veya meclis üyesi yapılarak ödüllendirildiğini vs başta parti büyüklerimiz olmak üzere tüm kamuoyu bilgilenmiş olacaktır. Ok yaydan çıkmıştır hepinize hodri meydan. Ya siz gideceksiniz yada ben”

Bugün 10:55 TSİ - Siyaset

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