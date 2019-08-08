Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:03 TSİ- Spor G: Bugün 12:52 TSİ

Sakaryaspor ile hazırlık maçı düşünülüyor

Kocaelispor sezon öncesi hazırlıkları kapsamında hazırlık maçlarına devam edecek.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaelispor sezon öncesi hazırlıkları kapsamında hazırlık maçlarına devam edecek. Kurban Bayramı’ndan sonra maç programını netleştirmek isteyen Yeşil Siyahlılarda teknik adam Engin Korukır ile Sakaryaspor Teknik Direktörü Abdullah Ercan hazırlık maçı konusunda temas kurdu.

EN İDEAL GÜN 20 AĞUSTOS

Teknik adamlar maçın oynanmasına sıcak bakarken, yönetimler arasında da resmi mutabakat sağlanırsa Kocaelispor ile Sakaryaspor hazırlık maçında karşılaşacak. Korukır “Bizim için 20 Ağustos ideal gibi görünüyor” derken, maçın Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanabileceği belirtildi. Öte yandan Sakaryaspor deprem şehitlerimiz adına da 17 Ağustos’ta ayrı bir maç planlamasının İzmit’te olabileceği konusu da masaya yatırıldı.

Bugün 11:03 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
İKH’de Orhan Günen göreve devam ediyor mask
İKH’de Orhan Günen göreve devam ediyor
Kerem stoperde sırıtmadı mask
Kerem stoperde sırıtmadı
Serdar Ümit ve Fatih oynamadı mask
Serdar Ümit ve Fatih oynamadı
Geçmiş olsun Selim Erdem mask
Geçmiş olsun Selim Erdem
Öncelik sol bek sonra forvet ve stoper mask
Öncelik sol bek sonra forvet ve stoper
Tayfun şimdi de Dilovası'nın gol kralını transfer etti!.. mask
Tayfun şimdi de Dilovası'nın gol kralını transfer etti!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
En hızlı büyüyen firmanın sahibi kaçtı mask
En hızlı büyüyen firmanın sahibi kaçtı
Maaşları ödenmeyen 2 personel mecliste gündeme geldi mask
Maaşları ödenmeyen 2 personel mecliste gündeme geldi
41 plakalı araç kaza yaptı! Genç hemşire öldü... mask
41 plakalı araç kaza yaptı! Genç hemşire öldü...
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar mask
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar
Hürriyet’ten İzmit esnafına bayram müjdesi mask
Hürriyet’ten İzmit esnafına bayram müjdesi
Perşembe günü ekmeği artık zamlı yiyeceğiz mask
Perşembe günü ekmeği artık zamlı yiyeceğiz

GALERİ

30 metrelik viyadükten dereye uçan kamyon sürücü yaşamını yitirdi mask
30 metrelik viyadükten dereye uçan kamyon sürücü yaşamını yitirdi
Ferhat Göçer'e, İzmit'te binlerce kişilik koro eşlik etti mask
Ferhat Göçer'e, İzmit'te binlerce kişilik koro eşlik etti
Sukay Park'ta PATLAMA! 1 yaralı, 2 gözaltı mask
Sukay Park'ta PATLAMA! 1 yaralı, 2 gözaltı
Metin Dalgıç'ın şehit olmadan evvel sosyal medyada okumuş olduğu şiir, hüzünlendirdi mask
Metin Dalgıç'ın şehit olmadan evvel sosyal medyada okumuş olduğu şiir, hüzünlendirdi
Büyükakın'dan TÜPRAŞ açıklaması "Hiçbir yere gidemezler" mask
Büyükakın'dan TÜPRAŞ açıklaması "Hiçbir yere gidemezler"
İzmit meclisinde MHP'li isim ittifaka UYMADI! mask
İzmit meclisinde MHP'li isim ittifaka UYMADI!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL