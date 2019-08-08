Sakaryaspor ile hazırlık maçı düşünülüyor

Kocaelispor sezon öncesi hazırlıkları kapsamında hazırlık maçlarına devam edecek. Kurban Bayramı’ndan sonra maç programını netleştirmek isteyen Yeşil Siyahlılarda teknik adam Engin Korukır ile Sakaryaspor Teknik Direktörü Abdullah Ercan hazırlık maçı konusunda temas kurdu.

EN İDEAL GÜN 20 AĞUSTOS

Teknik adamlar maçın oynanmasına sıcak bakarken, yönetimler arasında da resmi mutabakat sağlanırsa Kocaelispor ile Sakaryaspor hazırlık maçında karşılaşacak. Korukır “Bizim için 20 Ağustos ideal gibi görünüyor” derken, maçın Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanabileceği belirtildi. Öte yandan Sakaryaspor deprem şehitlerimiz adına da 17 Ağustos’ta ayrı bir maç planlamasının İzmit’te olabileceği konusu da masaya yatırıldı.